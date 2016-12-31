Domuz sandığı adamı öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyü Kestel Barajı yolu üzerinde bir kişi, bir şahsı domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyü Kestel Barajı yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, köy yakınında avlanmaya çıkan İ.Ç. isimli şahsın, ormanlık alanda bir süre gezdikten sonra yanındaki tüfekle domuz sandığı Kenan Atalay (36) isimli şahsa ateş ettiği öne sürüldü.
Ardından şahsın yanına giden İ.Ç., durumu anlayınca hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kara ambulansı ile dağlık bölgeye çıkamayınca yanlarına aldıkları ekipman ile yaklaşık 600 metre tırmanarak Atalay'ın yanına ulaştı.