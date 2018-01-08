Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Domuz bağıyla bağlanıp, tuvalete terk edildiği yalan çıktı

Konya'da yol kenarındaki tuvalette tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp iple domuz bağı yöntemiyle bağlandığını ileri süren Muhammet Coşkun'un, yalan söylediği ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:26
Domuz bağıyla bağlanıp, tuvalete terk edildiği yalan çıktı

Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığından cezaevine gireceği korkusuyla, tanıdığı iki çocuğa iple kendisini bağlattığı belirlendi.  Olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.16 yaşındaki Y.B. ve aynı yaştaki K.S., polisi arayıp, Beyşehir'den Konya'ya giderken ihtiyaçlarını gidermek için yol kenarındaki tuvalete girdiklerinde, el ve ayaklarından iple bağlı olan bir kişiyi, yardım isterken bulduklarını söyledi. Olay yerine giden polis, domuz bağı yöntemiyle bağlı olan ve isminin Muhammet Coşkun olduğunu belirten kişiyi kurtardı. Coşkun, tuvalete girdiğinde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtip, ''Derbent ilçesinden Konya şehir merkezine gidiyordum. İhtiyacımı gidermek için tuvalete girdim. Daha sonra eve gittiğimde cüzdanımın olmadığını gördüm. Tuvalette düşürmüş olabilirum diye motosikletle yeniden o yere gittim. Tuvalete girdiğimde tanımadığım silahlı kişiler gelip beni dövdü ve iple bağlayıp, motosikletimi alıp minibüsle kaçtı.'' dedi.  Y.B. ve K.S. de tuvalete geldiklerinde iple bağlı olan Muhammet Coşkun'un yardım isterken bulduklarını söyledi. 

ÇOCUKLAR İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, karayolu üzerindeki trafik kameralarını inceledi. Polis, Muhammet Coşkun'un Konya’dan değil, Derbent ilçesinden motosikletle geldiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, hastaneden taburcu olan Muhammet Coşkun'un yeniden ifadesine başvurdu. Coşkun'un çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, bu kez de onu iple bağlı olarak bulduklarını ileri sürülen çocukların ifadelerini yeniden aldı. Y.B. ve K.S., bu kez ifadelerinde Muhammet Coşkun'u mahallelerinden tanıdıklarını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip, onun yönlendirmesi üzerine kendisini iple bağlayıp, polise haber verdiklerini anlattı.  

DENETİM İMZASINI ATMAMIŞ

Araştırmasını derinleştiren polis, Muhammet Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığını belirledi. Suçunu itiraf eden Coşkun, ''Denetimli serbestliğim var. Daha öncede denetimimi yaktığım için 10 ay cezaevinde yattım. 1 yaşında çocuğum var. Tutuklanırım, onu bir daha göremem diye korktum. O nedenle böyle bir oyuna başvurduk" dedi.

Muhammet Coşkun hakkında, 'suç uydurma ve yalan beyanda bulunma' suçundan da yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden çarpıcı MİT kararı
    1. Mahkemeden çarpıcı MİT kararı
    2. Milli projeler için dev hamle!
    3. Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD..
    4. Gecen yıl 6 sektörde tüm zamanların..
    5. İhanette son nokta... Terör örgütü..
    6. Gramı 60 dolar... Köylünün başına..
    7. 'Türkiye'de başka takımda oynamak..
    8. Domuz bağıyla bağlanıp, tuvalete terk..
    9. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    10. Kağıt paralardaki büyük tehlike...
    11. Günlük 75 lira cep harçlığı nasıl..
    12. Terör örgütüne ağır darbe
    13. Mardin'de yaşayan sendika eğitmeninin..
    14. Bakan Faruk Özlü'den yerli otomobil..
    15. Suudi Arabistan harekete geçti!..
    16. Muammer Yıldırım'dan Sumudica yorumu!
    17. Kovaladığı kız emlakçıya sığınınca..
    18. İdlib'deki bombardımanda yine siviller..
    19. Van'da kaçak sigara ve nargile tütünü..
    20. 4 Kuzey Koreli cesedi bulundu
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!