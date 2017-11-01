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Domateste yasak kalktı ama...

Rusya'ya domates ihracatı yasağı bugün itibariyle resmi olarak kalktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:36
Domateste yasak kalktı ama...

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı yasağını resmi olarak bugün itibariyle yıllık 50 bin ton ürün için kaldırdı. Yasak öncesi yıllık 350 bin ton civarında olan ihracata miktar kısıtlamasının yanı sıra 4 firma şartı da getirilmesi sektörde ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Yasak resmi olarak bugün kalkmış olmasına karşın ihracat izni verilen bu 4 firmanın hangi şartlara göre tespit edildiğine dair açıklama yapılmadı. Öte yandan firmaların adlarına ilişkin ihracatçı birliklerinde de bir bilgi bulunmuyor.

Basına yansıyan haberlerde bu firmaların üçünün Agrobay, SURAL ve Özaltın olduğu iddia edilmişti. Ancak Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Genel Sekreteri Duygu Özkartal, bu iddiayı yalanladı.

"Yasak kağıt üzerinde kalktı"

Özkartal, söz konusu firmalardan Agrobay ve SURAL'ın Birlik üyesi olduğunu, kendileri ile iletişime geçtiklerini ve firmaların bu iddiaları yalanladığını söyledi.

Resmi olarak ihracat yasağının kalkmış olmasına karşın fiili durumda ihracat yapmanın mümkün olmadığını vurgulayan Özkartal, "Rusya ve Türkiye tarım bakanlıkları ortak bir çalışma yürütüyor. Rusya'dan bir heyet bu hafta içinde Akdeniz ve Ege'deki seralarda incelemelerde bulunacak. İhracat yapacak firmalar bu denetlemeden sonra belirlenecek" dedi.

Rusya'dan daha önce de heyetlerin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiğini anımsatan Özkartal, bu denetimler sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Özkartal, "Kağıt üzerinde yasak kalktı ama öyle bir şey yok, ihracatın nasıl yapılacağına dair ortada hiçbir şey yok. Domatesi dalından kesip sınıra gidemezsiniz" dedi.

Dünya

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:36
  1. Rusya
  2. ihracat

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