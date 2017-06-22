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Domatesin kilosu 1 liraya düştü

Seradaki üretim döneminde marketlerde kilogramı 10 lirayı bulan domateste, fiyatlar, tarla hasatlarının başlamasıyla 1 liraya kadar geriledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:04
Domatesin kilosu 1 liraya düştü

Adana'da, özellikle Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki tarlalarda üretimi yapılan domates, kentte bu sene yaklaşık 33 bin dönümlük arazide ekildi.

Hasadı süren ve özellikle yurt içi tüketimde kullanılan Adana domatesinde hasatların yoğunlaşmasıyla ürünün fiyatında da düşüş yaşandı.

Yaklaşık 1,5-2 ay önce marketteki fiyatı 10 liraya kadar yükselen ürünün fiyatı marketlerde 1 liraya kadar geriledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açık alanda yetiştiği için Adana'da domatesin ucuz olduğunu belirterek, "Domatesin tarlada şu anda toptan fiyatı 50 kuruş. Türkiye'deki bütün tüketicilerimizin gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir domates bu. Kentin genelde güney bölgesinde domates ekiliyor. Yaklaşık 33 bin dönümlük alanda ekimi yapıldı. Şu anda tarla domatesi çıktı, tarladan 50 kuruşa alınan ürün markette 1 liradan satılıyor" dedi.

Çiftçilerin bu sene rekolte konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade eden Doğan, "Verim olarak sıkıntı yok. Bu yıl 200 bin ton ürün bekliyoruz. Fiyatlar her geçen gün aşağı iniyor, 50 kuruşun da altına inerse çiftçi para kazanamayacak" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:04
  1. Domates
  2. Adana
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