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Domatesin güzeli değil, kendisi seçildi

Boyabat domatesini tanıtmak amacıyla yapılan "Boyabat Domatesi Tanıtım Etkinlikleri" Gökdere Mahallesi Kemaldede Camisi yanındaki alanda gerçekleştirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 21:43
Domatesin güzeli değil, kendisi seçildi

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat’ta ilki gerçekleştirilen Boyabat Domatesi Tanıtım Etkinliklerine katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çakıcı etkinlikte yaptığı açıklamada; “Domatesimizi Anadolu’ya tanıtıyoruz. Boyabat domatesimizi etkinliklerle marka haline getirip, bu eşi olmayan tadı tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız. Vatandaşımız kazanacak. Boyabat kazanacak” dedi.

Ardından eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz ise 1933'te Türkiye'de birinci olan Boyabat pirincinin kabul belgesini okudu.

Etkinliğe; Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Cemal Ekiz, İller Bankası Bölge Müdürü, birçok protokol üyesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 21:43
  1. Boyabat domates festivali
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