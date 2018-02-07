Domates üreticisinde Rusya’nın kısıtlamalarına isyan büyüyor

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın domates ithalatında kısıtlamaları bir an önce kaldırması talebi yer aldı. Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu, “Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu’nun, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kendi üreticilerini ve üretimini koruma gerekçesiyle Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.