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Domagoj Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dediler! Cevabı...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vida, Dynamo Kiev'in Stal Kamianske ile oynadığı maçta Beşiktaş'a göz kırptı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:51
Domagoj Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dediler! Cevabı...

Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dynamo Kiev'in rakibini 4-1 mağplup ettiği maçın devre arasında soyunma odasına giden Vida, tünele girerken Beşiktaşlı taraftarlar tarafından uğurlandı. Beşiktaşlı bir taraftarın 'Vida, come to Beşiktaş' diye bağırmasıyla kafasını kaldıran Vida, Siyah-beyazlı taraftarlara gülümsedi.

FİKRET ORMAN UKRAYNA YOLCUSU

Dinamo Kiev'le sözleşmesi Aralık'ta bitecek olan Vida'nın bonservisine yüksek paralar ödemek istemeyen Beşiktaş, yıldız futbolcuyu almak için gerekirse ara transfer dönemini bekleme kararı almıştı.

Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime verdiği rapor, Başkan Fikret Orman ve ekibinin bütün hesaplarını değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida transferinin ertelenmemesini ve hemen bitirilmesini istediği öğrenildi.

YENİ BİR TEKLİF SUNACAKLAR

Güneş'in raporunda, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefine ulaşabilmemiz için defansa takviye şart. Vida bir an önce kadromuza dahil olarak adaptasyon dönemini atlamalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner'in, bugün Ukrayna'ya giderek, Dinamo Kiev'le son kez masaya oturması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, Vida için belirlediği 1 milyon Euro bonservis bedelinde esneklik yaparak, yeni bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:51
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