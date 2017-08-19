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Domagoj Vida'da flaş gelişme! İşte geliş tarihi

Vida için Dinamo Kiev ile anlaşamayan Beşiktaş, oyuncuyu Ocak ayında bedavaya alacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:55
Domagoj Vida'da flaş gelişme! İşte geliş tarihi

Stoper transferi konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida’yı gündemine almıştı. 28 yaşındaki Hırvat savunmacıyla seneliği 2 milyon Euro’dan (8.2 milyon TL) 2+1 yıllığına anlaşan yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Kiev’le görüşmelere başlamıştı. Ukrayna ekibine Vida için 2 milyon Euro öneren ancak olumlu cevap alamayan Kara Kartal, tecrübeli futbolcunun Ocak ayında bitecek sözleşmesine güvenerek, “Ara transferde bedava alırız” restini çekmişti. Bu gelişme sonrasında Kiev’den gelen görüşme talebine karşılık veren Siyah-Beyazlılar, Vida’nın menajeri aracılığıyla yapılan temastan olumlu ayrılamadı.

İmza parası 1 milyon Euro

Bu gelişmenin ardından teklifini geri çeken Beşiktaş Yönetimi’nin, Ocak kararını uygulama kararı aldığı bildirildi. 6 sezonluk Dinamo Kiev kariyeri 4 ay sonra sona erecek olan yıldız isimle el sıkışarak kulübüyle yeni kontrat yapma ihtimalini ortadan kaldıran Siyah- Beyazlılar, başarılı oyuncuyu ara transfer döneminde Kartal yapacak. Başarılı oyuncuya ara transfer dönemde transferi kesinleşmesi halinde 1 milyon Euro da (4.1 milyon TL) imza parası verilmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:55
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