Dolunun faturası 1 milyar lira!

27 Temmuz günü İstanbul'da gerçekleşen dolu yağışı ve fırtına, araç sahiplerine ve sektöre büyük darbe vurdu. Kasko sigortalı ve sigortasız yaklaşık 180 bin otomobil ve hafif ticari aracın etkilendiği doğal afetin ekonomiye faturası yaklaşık 1 milyar TL'yi buldu. Araçlarında meydana gelen hasarı tamir ettirmek isteyenler, otomobil servislerinde bugüne kadar görülmemiş kuyrukların oluşmasına da neden oldu.

180 BİN ARAÇ ETKİLENDİ

Araç onarımı konusunda uzman olan AUTO KING tarafından hazırlanan rapora göre, binek ve hafif ticari olmak üzere yaklaşık 180 bin araç yaşanan afetten önemli ölçüde etkilendi.

Yaşanan bu afete karşı ithalatçı, üretici, dağıtıcı, sigorta ve kiralama şirketi ve yetkili servisler başta olmak üzere hiç kimsenin hazırlıklı olmadığına dikkat çeken AUTO KING CEO'su Ayhan Dayoğlu, “Yaşanan doğal afet ekonomiye ve otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurdu. Ancak bu dönemde ortaya çıkan fırsatçılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yetkili servislerde oluşan uzun kuyrukları beklemek istemeyenlere merdiven altı hizmet veren sözde ustalar, araçlarda çok daha yüksek maliyetlere neden olabilecek hatalı onarım hizmetleriyle hem araçlara zarar veriyor, hem dekayıt dışı ticaret ile vergi kaybına neden oluyor” dedi.

Dayoğlu yaşanan afet nedeniyle araçlarda oluşan hasarların tamamının onarılmasının 1 yıldan daha uzun bir zaman alacağını da söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ ARAÇLARIN 3’TE BİRİNDE KASKO VAR

Türkiye'deki 16 milyon otomobil ve hafif ticari aracın yaklaşık 5 milyon adedinde kasko sigortasının bulunduğuna dikkat çeken Dayoğlu, Türkiye genelinde yüzde 30 civarında olan kaskolu araç oranının İstanbul'da yüzde 58'e kadar çıktığını belirtti. “Bugüne kadar yaşadığımız boyutun çok ötesinde bir sonuç ortaya çıktı.” diyen Dayoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda da Gaziantep, Samsun ve Edirne'de de benzer afetler olmasına rağmen İstanbul'da etkilenen kişi ve araç sayısı çok daha fazla oldu.Afetten etkilenen bütün araç sahipleri, henüz hasar ihbarlarını yapamadıkları için gerçek rakam bilinmiyor. Ancak sigortacıların öngörüsüne göre, sigortalı 100 bin aracın bu son afetten etkilendiği tahmin ediliyor. Sigortasızları da eklersek yaklaşık 180 bin adet aracın afetten etkilendiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

ARAÇ BAŞINA 4 BİN LİRA!

Afet nedeniyle hasar gören araç sahiplerinin, yetkili ve özel servislerde, oto sanayi sitelerinde uzun bekleme kuyrukları oluşturduğunu hatırlatan Ayhan Dayoğlu, araç başına 4 bin TL'lik dosya maliyetinin olacağını öngördüklerini ifade etti. Dayoğlu, “Bu da kaskolu araçlar için yaklaşık 400 milyon TL'lik bir hasarın olduğunu ortaya koyuyor. Bir o kadar da kasko sigortası olamayan araç var. Bu araçların nispeten daha düşük değerli araçlar olduğu varsayımı ile yaklaşık 300 milyon TL'lik ilave bir zarardan söz etmek mümkün. Ayrıca, atlanmaması gereken çok önemli bir detay daha var. O da bu araçların ikinci el değeri. Kasko poliçesi kullanılarak yapılan hasar onarım işlemleri “afet hasarı” olarak aracın siciline işleniyor. Bu da araçları ikinci elde satın almak isteyenlerin kararını olumsuz etkileyecek” diye konuştu.