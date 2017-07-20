Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolu yüzlerce kuşu telef etti

Bursa'da ceviz büyüklüğünde yağan doluya yakalanan yüzlerce kuş telef oldu

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
Dolu yüzlerce kuşu telef etti

Bursa'da geçtiğimiz günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yüzlerce kuşu telef etti.  Mustafakemalpaşa ve karacabey ilçelerinde 10 köyde etkili olan ve yarım saat süren doluda 400 bin ton sebze ve meyve zarar görürken, doluya yakalanan yüzlerce kuş telef oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinin Kumkadı köyünde dolu yüzlerce sığırcık kuşunun telef olmasına sebep oldu. Dolu o kadar şiddetli yağdı ki kuşlar tünedikleri ağaçtan kıpırdayamayarak oldukları yerde dolunun çarpmasıyla parçalandı. Yaklaşık 500 adet sığırcık kuşu aynı yerde telef olurken, ceviz büyüklüğündeki dolunun bölgede binlerce hayvanı telef ettiği öğrenildi.

Kumkadı köyü sakinlerinden Hüseyin Ceylan, "Dolu yağışı başladığı zaman hayvanlar sığınacak yer arıyor. Dolu o kadar şiddetli ve büyük yağdı ki kuşlar sığınacak yer bulamamış. Köyümüzde tarlada ağaçta bulunan 500 adet sığırcık kuşu doludan dolayı telef oldu. Civar köylerdeki arkadaşların söylediğine göre çevredeki köylerde da kuşlar doludan telef olmuş" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
  1. bursa
  2. dolu
  3. ceviz büyüklüğünde dolu
  4. kuşlar telef oldu
  5. dolu yağdı kuşlar öldü
  6. kuşları öldüren dolu
  7. karacabey
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar alacak? İşte detaylar
    1. Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar..
    2. Galatasaray'dan Tosiç bombası!
    3. Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk'..
    4. FETÖ'cü hainlerle ilgili çarpıcı detay
    5. Tansu Çiller: BÇG belgelerini Akşener..
    6. Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!
    7. Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul..
    8. Diriliş Ertuğrul kadar olay olacak..
    9. İpler iyice gerildi: Paramızı geri..
    10. Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı
    11. Almanya felaketi yaşadı! Sokaklarda..
    12. Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş..
    13. Kars'ta 'yeşil liste'deki terörist..
    14. Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!
    15. Dolu yüzlerce kuşu telef etti
    16. Donald Trump'ın oğlu ve damadı..
    17. CHP'den skandal çıkış: Kabul etmeyiz
    18. Dolar güne nasıl başladı?
    19. Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu
    20. CHP'den yeni eylem kararı! Bugün..
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!