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Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nde çalışmalar başladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:02
Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi’nde son bulacak.

Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayları ile yapılıyor

Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak.

Etaplar halinde yapılacak tünel çalışmasının her aşamasında yeşil alan hassasiyeti gözetilecek. Çalışmalar ilk olarak, Maçka Parkı’nın girişindeki bölümde başlayacak. Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkı’nın sadece 3 bin 500 metrekarelik bölümünde başlayacak çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 85 adet ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile korunarak yeni yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek.

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK

Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; Bayıldım Caddesi’nin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel’e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi’nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabilecekler. Süleyman Seba Caddesi’nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi’nin açık olan kısmını kullanarak; Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabilecekler. Tünel çalışmaları öncesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturan vatandaşlara bilgilendirme notu dağıtıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 22:02
  1. Dolmabahçe-Levazım Tüneli

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