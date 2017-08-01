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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5270 seviyesinde dengelendi.

01 Ağustos 2017 Salı 10:46
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,5157 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 3,5190'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kayıplarına paralel güne yükselişle başladı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 3,5270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,1673'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,15 artışla 4,6605'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine ilişkin belirsizliklerin dolar üzerinde baskı yarattığını belirterek, bu gelişmeler sonrasında dolar endeksinin Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 92,79'a kadar gerilediğini söyledi. Endeks şu dakikalar önceki kapanışın hemen üzerinde 92,90 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da piyasa beklentilerine paralel açıklanan ekonomik veriler sonrasında yükseliş eğilimi sürdüren avro/dolar paritesi dün, 1,1846 ile 2,5 yılın zirvesine çıktı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,22 azalışla 1,1815'ten alıcı buluyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:46
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