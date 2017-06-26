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Dolar/TL 3,50 seviyelerinde seyrediyor

Yurt içinde piyasalar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda dolar/TL 3,50 seviyelerinde işlem görüyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:30
Dolar/TL 3,50 seviyelerinde seyrediyor

Cuma gün boyu 3,50-3,51 dar bandında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü yatay seyirle 3,5087'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün 3,4912'ye kadar gerilese gelen tepki alımlarıyla 3,5116'ya kadar yükselmesinin ardından saat 15.05 itibarıyla yatay seyirle 3,5086 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanış seviyesine yakın 3,9237'den, sterlin/TL ise 4,4673'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Ramazan Bayram dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, yurt dışında ABD'de Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin saat 20.30'daki konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150'nin direnç, 3,4750 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:30
  1. Avrupa
  2. Merkez Bankası
  3. Draghi
  4. Ramazan Bayramı
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