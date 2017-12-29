Doların ticaretteki hegemonyası kırılacak

HACI YAKIŞIKLI / TUNUS - Afrika gezisinin sonunda uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’de uluslararası ticari faaliyetlerde de bir ilk yaşanacağını belirterek, “Rusya ile krediyi dolar üzerinden değil ruble üzerinden borçlanacağız. Daha ucuza bir borçlanma olacak. Bize çok ciddi imkanlar sağlayan bir adım olacak. Diğer ülkelerle de milli paralarla borçlanma yapılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’tan dönüşte uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Tunus’a Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Tunus’a desteklerinin süreceğini ve 600 milyon dolar kredi açtıklarını kaydetti. 2018’de gerçekleştirilecek yatırımların önemli kısmının milli bütçeye hemen hemen hiç yük olmadan hayata geçirileceği müjdesini veren Erdoğan, küresel ekonomik ilişkilerde milli paraların öne çıkacağını da ifade etti.



DÜNYAYA MİLLİ PARA ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Özel sektör enerjide ciddi yatırımlar üstlenmeye hazırlanıyor. HES’lerde, güneş enerjisinde bunu görüyoruz. Nükleeri söylemiyorum. Şu anda Rusya ile işi gayet iyi bir noktaya getirdik. Savunma sanayinde S-400’lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara’ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazinenin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3’e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkanlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın.”



2018’DE FAİZ LOBİSİNE NEŞTER



2018’e ilişkin ekonomik beklentilerini de açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz 2017 yılını yıl boyu itibarıyla öyle zannediyorum ki inşallah 7’nin üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağız. Bu vesile ile 2018’e güçlü bir giriş yapmış olacağız. Bir diğer konu faiz politikasını hükümetimizle oturup konuşup tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Faiz politikamızı bu anlayışla sürdürmek bizim ekonomi konusundaki geleceğimizi olumlu etkilemez. Özel sektörün yatırım yapmasını istiyorsak, özel sektörün yatırım faizinde kredi faizinde onları yokuşa sürmeyecek adımlar atmamız lazım. Politikaları gözden geçireceğiz.”



FETÖ TEMİZLİĞİNDE ÖNEMLİ MESAFE



Tunus’un bir dönem Batının da tahrikiyle terör gruplarınca hedef alındığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz o sıkıntılı döneminde de Tunus’un yanında olduk. Güvenlik açısından ekipman ve eğitim konuları dahil, her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Tunus’ta FETÖ faaliyetlerinin durdurulması, okullarının kapatılması konusunda önemli mesafeler aldık. Sudan ve Çad’daki kadar hızlı mesafe katettiğimizi söyleyemem ama mesafe almaya yönelik çalışmalar devam ediyor.” ABD’deki ‘Ambargo Davası’na da değinen Cumhurbaşkanı, “Gelinen nokta itibarıyla, Hakan Atilla’nın bir suçu olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Bizim beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır” dedi.

‘MHP ile zaten ittifak halindeyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle uçaktaki sohbetinde ‘MHP ile seçim ittifakı yapacak mısınız?’ sorusuna şu cevabı verdi:



ACELECİ OLMAMAK LAZIM



“Şu anda gerek MHP’nin gerek ise bizim ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı.”



KILIÇDAROĞLU İŞİNE BAKSIN



CHP liderinin sık sık kendisiyle ilgili olur olmaz iddiaları gündeme taşımasından sıkıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Kılıçdaroğlu, benim konuşma gündemimi belirleyecek kıratta değil. Biz ne zaman nerede ne konuşacağımızı gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu kendine baksın. O haddini, ceddini, kendini, neslini bilmeyen o Konya milletvekili gibi adamlarla ilgilensin. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu yok. Biz uluslararası düzeyde ülkemizi nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimizin derdindeyiz. Mesela Türkiye olarak Kudüs meselesini Birleşmiş Milletler’e taşıyabildik mi? Taşıdık. Orada alınan netice ortada mıdır? Ortadadır. Biz bunu yaptık.”



Kudüs meselesine de değinen Cumhurbaşkanı şunları dile getirdi:



BAZILARI KUDÜS’E DUYARSIZ



“İİT zirvesine temsil bakımından çok daha üst düzeyde katılım pekala mümkün olabilirdi. Arap liginde bazı ülkelerin sanki işi ucundan tutuyormuş gibi yapmakla yetinmeleri bizi üzmüştür. Alınan netice belki de herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesini sağlayacaktır. Bu iş, belki çok daha farklı bir yere gidecektir. Mesela, İİT’nin reforme edilmesine gidebilir. Çünkü İİT’nin kuruluşu Kudüs’e dayalıdır, Kudüs içindir. Bu teşkilat işlevini çok daha güçlü bir şekilde yerine getirmelidir.”

“Bir gece ansızın gereği yapılır!”



Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli PKK uzantılarının varlığına müsamaha edilmeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Rusya Afrin’den daha önce çekileceğini söyledi. YPG ve PYD ile ilgili olarak bizim orada bir terör koridoruna müsaade etmemiz mümkün değil. Eğer biz Afrin’i bunlara bırakacak olursak, bu YPG’nin terör koridorunun batı kısmının kontrol altına alması anlamına gelir. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılır. Bir gece ansızın gereği yapılır. Bu şarkıyı unutmamaları lazım.”