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Dolar’ın düşüşü devam edecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların tüm dünyada kan kaybettiğini belirtti.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:18
Dolar’ın düşüşü devam edecek

Bu durumu ABD’deki siyasi sıkıntılara bağlayan Memiş, “Federal hükümetin kapanması, senatoda görüş ayrılıklarının belirginleşmesi, Donald Trump’a halk desteğinin azalması dolarda düşüşlere neden oluyor” dedi.

“Gerilemenin Afrin operasyonuna denk gelmesi ülkemiz için olumlu, sevindirici” diyen Memiş, Türkiye’de döviz talebinin gerilemesinden duyduğu memnuniyeti yatırımcılara yaptığı şu çağrı ile dillendirdi: “Askerlerimizin Afrin’de terörle mücadele ettiği bir dönemde kesinlikle dolar almayın. Çünkü her 100 dolar Mehmetçik’e kurşun olarak dönebilir. Şu anda terör örgütü YPG’nin ardında duran bir ülkenin para birimini almak yerine TL’de kalmak daha iyi.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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