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Doların ateşi yükseldi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından son iki aydır en düşük seviyesini gören dolar tekrar yükselişe geçti.

29 Aralık 2017 Cuma 11:10
Doların ateşi yükseldi

ABD ile vize krizinin çözülmesinden destek bulan dolar/TL yılı 3.80 seviyesinin altında tamamlamaya hazırlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Aralık toplantısından sonra aşağı yönlü hareket eden ve hafta başından itibaren yurt dışı piyasaların Noel tatilinde olması nedeniyle 3.80-3.82 dar bandında sakin bir seyir izleyen dolar kuru, dün ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını beklenmedik şekilde kaldırmasıyla 3.7655'e kadar geriledi ve 26 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Güne yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL saat 09.53'de 3.7915'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5340 ve sterlin/TL 5.1065 seviyesinde yer aldı.

Yılın son işlem gününde piyasanın seyrini etkileyebilecek bir veri akışının olmadığını belirten uzmanlar; küresel piyasalarda yıl sonu nedeniyle pozisyonların büyük oranda kapatıldığını ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:10
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