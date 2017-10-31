Doların ateşi yükseldi

Dün 3.77 seviyelerinde dalgalanan kur yeni güne de bu seviyelerde başladı. Kur daha sonra 3.76'ya kadar indi, ardından düşüşünü tersine çevirerek 3.79 seviyesini aştı.

Capital Economics Türkiye'nin uzun vadeli enflasyon görünümüne ilişkin endişeli olduklarını dile getirdi ve 2018 yılı sonu için Dolar/TL tahminini 3.80'den 4'e yükseltti.

Bugün ABD'de S&P CaseShiller konut fiyat endeksi ve Tüketici Güveni açıklanacak. Yarın akşam ise Fed'in faiz kararı açıklanacak. Faiz oranlarında bir değişim beklenmese de üyelerin enflasyon konusundaki görüşleri dikkatle izlenecek.

Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasalar açısından belirleyici olacak.