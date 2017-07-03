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Dolar yükselişe geçti

Güne 3.50 TL seviyelerinde başlayan dolar akşam saatlerinde 3.5520 TL seviyesini gördü.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:57
Dolar yükselişe geçti

Sabah saatlerinde 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdüren dolar/TL yukarı yönlü bir hareket izleyerek 16.20'da 3.5520 seviyesini gördü. Euro ise 4.0344 seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe küresel gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

"DOLAR BÜYÜK PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA TOPARLANDI"

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Dolar küresel bazda, diğer büyük para birimlerine karşı bir miktar toparlandı. Japonya'da Abe'nin popülaritesini kaybetmesi, Avrupa ve İngiltere'de karışık gelen PMI'lar sonrasında Japon Yeni, Euro ve sterlin zayıfladı. Türk Lirası adına kurda 3.54 lira ve üzeri risk teşkil ediyor. Dolar endeksinin yüzde 7 değer kaybettiği bir ortamda bile dolar 3.50 liranın altına inmedi. Gelişmiş ülke tahvil faizlerinin yukarı gidiyor olması ise bizim açımızdan önemli bir olumsuzluk. 3.54 ve üzerine yerleşecek bir kurda 3.58 yakın zamanda hedeflenebileceği gibi; Türk Lirası adına bir değerlenme trendi de ancak 3.48 altında mümkün olabilecektir" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:57
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