Doları 'Zeytin Dalı' vurdu! Düşüş sürüyor
Dolar 3,7760 liradan, avro 4,6320 liradan güne başladı23 Ocak 2018 Salı 09:24
Dolar fiyatları geçen haftayı yurt içi piyasalar geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından haftayı 3.80 üzerinde kapatmıştı.
Cumartesi günü Afrin'de terör unsurlarını temizlemeye yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte hafif yükselişe geçen dolarda düşüş başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7760 liradan, avro 4,6320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7740 liradan alınan dolar, 3,7760 liradan satılıyor. 4,6300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7970 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6530 lira olmuştu.