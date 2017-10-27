Doları fırlatan 'ambargo' iddiaları fos çıktı

Türkiye'ye diz çöktürmek için ekonomi üzerinden kurgulanan bir manipülasyon operasyonu daha boş çıktı. ABD'nin Türk bankalarına milyarlarca dolar ceza keseceği haberleri ile istenilen sonucu alamayanlar, bu kez Alman bankalarının Türk şirketlere kredileri askıya alacağı söylentileriyle kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalıştı. Çarşamba gecesi doları 3.80 TL'nin üzerine taşıyan bu iddialar, haberde adı geçen Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yalanlanırken, kur da 3.77 TL'nin altına geriledi. Kurdaki dalgalanma, spekülatörlerin bir günde yüzde 1'in üzerinde para kazanmasına neden oldu.

"TÜRKİYE'DE KARARLIYIZ"

EBRD'den yapılan açıklamada Türkiye'ye yatırım konusundaki kararlılığa vurgu yapılarak, "EBRD Türkiye'ye bağlılığını sürdürmektedir. Türkiye, operasyonlarımız için son derece önemli bir rol oynamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından önemi vurgulanırken, "Türkiye portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından operasyonlarımız içerisinde en büyük ülke konumundadır. Bu zamana kadar EBRD Türkiye'ye 9.5 milyar eurodan fazla yatırım yapmıştır" denildi. EBRD açıklamasında, "Bankamız bu yıl Türkiye'de toplam hacmi 1 milyar euro olan 30 projeye imza atmıştır. 2017'de Türkiye'deki yatırımlarımızın 1.5 milyar euroyu aşmasını bekliyoruz" bilgisi verildi.

10 YILDA 2 MİLYAR EURO

Haberde adı geçen bir diğer banka olan EIB Türkiye'deki projelere son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 2 milyar euronun üzerinde finansman sağladığını açıkladı. Bu haberlerin tamamen yalan olduğunun altını çizen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Türkiye'nin spekülasyonlara bedel ödemesini kabul edilebilir bulmadığını söyledi.

ECB MUSLUĞU KISTI

Dün piyasaların merakla beklediği bir diğer haber de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), alacağı karardı. ECB, faiz oranlarını değiştirmezken, Eylül 2018'e kadar uzattığı varlık alım programında 60 milyar euro olan miktarı Ocak 2018'den itibaren 30 milyar euro seviyesine indirdi. Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) da dünkü toplantıda faizleri değiştirmedi.

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, "Bu tarz konular sürekli ısıtılıp önümüze konuluyor. Dış güçler şimdi de 'çamur at izi kalsın' taktiğini uyguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah