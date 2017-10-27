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Doları fırlatan 'ambargo' iddiaları fos çıktı

Bloomberg ajansının geçtiği, “Alman bankaları Türk şirketlerine kredi vermeyi askıya alacak” haberleri doların ateşini yükseltti. Ancak haber yalanladı.

27 Ekim 2017 Cuma 09:19
Doları fırlatan 'ambargo' iddiaları fos çıktı

Türkiye'ye diz çöktürmek için ekonomi üzerinden kurgulanan bir manipülasyon operasyonu daha boş çıktı. ABD'nin Türk bankalarına milyarlarca dolar ceza keseceği haberleri ile istenilen sonucu alamayanlar, bu kez Alman bankalarının Türk şirketlere kredileri askıya alacağı söylentileriyle kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalıştı. Çarşamba gecesi doları 3.80 TL'nin üzerine taşıyan bu iddialar, haberde adı geçen Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yalanlanırken, kur da 3.77 TL'nin altına geriledi. Kurdaki dalgalanma, spekülatörlerin bir günde yüzde 1'in üzerinde para kazanmasına neden oldu.

"TÜRKİYE'DE KARARLIYIZ"

EBRD'den yapılan açıklamada Türkiye'ye yatırım konusundaki kararlılığa vurgu yapılarak, "EBRD Türkiye'ye bağlılığını sürdürmektedir. Türkiye, operasyonlarımız için son derece önemli bir rol oynamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından önemi vurgulanırken, "Türkiye portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından operasyonlarımız içerisinde en büyük ülke konumundadır. Bu zamana kadar EBRD Türkiye'ye 9.5 milyar eurodan fazla yatırım yapmıştır" denildi. EBRD açıklamasında, "Bankamız bu yıl Türkiye'de toplam hacmi 1 milyar euro olan 30 projeye imza atmıştır. 2017'de Türkiye'deki yatırımlarımızın 1.5 milyar euroyu aşmasını bekliyoruz" bilgisi verildi.

10 YILDA 2 MİLYAR EURO

Haberde adı geçen bir diğer banka olan EIB Türkiye'deki projelere son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 2 milyar euronun üzerinde finansman sağladığını açıkladı. Bu haberlerin tamamen yalan olduğunun altını çizen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Türkiye'nin spekülasyonlara bedel ödemesini kabul edilebilir bulmadığını söyledi.

ECB MUSLUĞU KISTI

Dün piyasaların merakla beklediği bir diğer haber de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), alacağı karardı. ECB, faiz oranlarını değiştirmezken, Eylül 2018'e kadar uzattığı varlık alım programında 60 milyar euro olan miktarı Ocak 2018'den itibaren 30 milyar euro seviyesine indirdi. Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) da dünkü toplantıda faizleri değiştirmedi.

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, "Bu tarz konular sürekli ısıtılıp önümüze konuluyor. Dış güçler şimdi de 'çamur at izi kalsın' taktiğini uyguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:19
  1. EIB Türkiye
  2. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  • FerhanFerhan4 sa önce
    An itibariyle 3.82
  • yılmaz karayılmaz kara4 sa önce
    haber fos çıktı ama dolar 3,85 e dayandı. akp yolun sonunda. eğer bu hükümet vatanını milletini zerre kadar düşünüyorsa acilen doları 7-8 tl bandınaçıkarmalı.ama bunu yapamaz. akpyi orda ttan güçler zayıf tlninülkenin yağmalanmasına engel olacağı için veborsa ve faize aşırı para gömdükleri için düşük kur isterler.toplumun köleleşmesi için kurun düşük seyretmesi gerekiyor. ve ayrıca ağababaların daha çok kazanması için dövizin düşürülmesi lazım.
  • ArifArif4 sa önce
    Kaç yıl öncesinde kaldın....Benzin 5.36
  • TrTr5 sa önce
    Turk: adamin ici yaniyor sen algi pesindesin .. yazik gunah
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Tabi elin gavuru ülkemizde ekonomi tv haber kanalı açarsa olacağı bu, üstelik bu alanda tek kanal. Bas cezayı şimdi ama komik rakkamlar değil sebe olduğu rakksmında üzerinde bir ceza.
  • ZazaZaza5 sa önce
    Durdurun şu dövizi merkez bankası ne yapıyor her şeye zam mazot 5 lira oldu yahu ne kepazelik yahu...
  • TürkTürk5 sa önce
    Tl de kal demedi altin al dendi...tabi senne tl de kaldin ne altin aldin dolar yada euro da kalmissindir...kimi gaza getirmeye calisiyosun...
  • DevranDevran5 sa önce
    Birileri yine yastık altını iyi dolduruyor.
  • KürşatKürşat6 sa önce
    Sat dolarını sat TLde kal diyenler nerede. Milletin dolarını sattırdınız . Dolar aldıbaşınıgidiyor.
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