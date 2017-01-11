Dolardan rekor üstüne rekor!

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar, gece 3.89 TL'nin üzerini görerek yeni bir rekor kırdı. Daha sonra 3,86 seviyesine indi.

Dolardan rekor üstüne rekor!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 10:19
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Dolar, bankalar arası piyasada 3.89'nin üzerini görerek, 3.8961 ile yeni rekorunu kırdı. Daha sonra 3,86 seviyesine indi. Dolar Türk lirası karşısında haftanın ilk gününe 3.64 seviyelerinden başlamış, pazartesi günkü yükselişine salı günü de devam etmişti. 

Merkez Bankası dolardaki yükselişe müdahale etmiş, finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlamıştı. Bu açıklama yapıldığı sırada dolar 3.78'di, ardından 3.75'in altına gerilemişti. 

Bugün bir rekor da euro tarafında yaşandı. Euro 4.11'in üzerine çıktı. 

Dolardaki yükselişle birlikte gram altın fiyatı da artıyor. Gram altın 147 lirayı geçerek, 147.6 seviyesine yükseldi. 

Kaynak: Al Jazeera

 
EtiketlerDolarDolar ne kadarMerkez Bankası
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Bir Mümine

Dolar inse ne çıksa ne, dolar dahada yükselsin bu topraklardan dolar silinsin inşallah

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Yavuz

Dolar 10000 tl de olsa bu milleti yıldıramayacaksınız. geri adım yok Allahın izniyle...

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