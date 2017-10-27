'Dolardaki yükseliş tamamen siyasi'

Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Aktaş bugünkü köşesinde ''Sığ hacimli kur oyunları ve sıcak para hareketi TL’deki kaybı artırdı'' dedi. Aktaş, bir ay önce 3.30’ları hedefleyen yabancı yatırım bankalarının şimdilerde riskleri işaret etmeye başladığını yazdı.

Döviz kurundaki yükselişin bir anda başladığının altını çizen Aktaş, Türk lirasının diğer gelişmekte olan para birimlerine göre daha fazla olumsuz ayrışarak dolar karşısında hızla değer kaybetmesinde haber akışları etkili olduğunu belirtti.

Dolar/TL bandındaki yükselişinde haber akışlarının etkisinin büyük olduğuna değinen Aktaş, haber akışında normalleşme sürecinin yaşanması halinde kurun olması gereken seviyelere gerileceğini vurguladı. Yaşanan gelişmeler için 'Tamamen siyasi' diyen Aktaş, ayrıca yazısında ABD Merkez Bankası FED’in başına kimi geleceği konusunda da değerlendirme de bulundu.

İŞTE O YAZI;

''Piyasalar kapalıyken önceki gece yaşanan bir haber akışı kurda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Dolar, euro ve sterlinde yüzde 1’e varan yükselişler oldu.

Dolar/TL önceki akşam dış piyasalarda 3.80 seviyesinde işlem görürken euro/TL 4.50 seviyesinde işlem gördü. İngiliz sterlini ise 5 TL’yi aştı.

Yılbaşından eylül ayına kadar geçen sürede Türkiye’ye yabancılar tarafından yapılan 10 milyar dolarlık giriş, piyasaları rahatlatırken endeksin 110 binlere çıkmasında, dolar/TL’nin ise 3.38’lere gerilemesine olanak sağlamıştı. Sonra bir anda yükseliş başladı. TL’nin diğer gelişmekte olan para birimlerine göre daha fazla olumsuz ayrışarak dolar karşısında hızla değer kaybetmesinde haber akışları etkili oldu.

Dün ise dolar/TL gün içinde en yüksek 3.7810, en düşük 3.7640 seviyesini gördü. Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş sonrası Merkez Bankası’ndan faiz konusunda adım bekleniyordu. Gerçekleşmeyince 3.78’lere hareket yaşandıysa da kurda tekrar 3.76’lara doğru gerileme yaşandı.

Dolar kurunun hareketi üzerinde birden fazla faktör etkili. Ancak TL diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla negatif ayrışıyor. Haber akışında normalleşme sürecinin yaşanması halinde kurun asıl olması gereken seviyeler olan 3.65 - 3.60 bandına gerilemesi beklenebilir. Ancak tansiyondaki yükselişin sürmesi kısa vadede yükselen trendin devamını getirecek. Kritik direnç 3.81 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL’de 3.75’in aşağı kırılması halinde güçlü destek 3.70’lerde.

Fed’e şahin gelir mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım’daki Asya gezisi öncesinde yeni Fed Başkanı’nı açıklaması bekleniyor. John Taylor’ın başkanlık yarışında öne geçtiği beklentileri hakim. İktisatçı olan Taylor, George W. Bush döneminde Hazine Bakan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

“Şahin” yaklaşımı ile bilinen Taylor’ın modelinin uygulanması durumunda Fed faizlerinin önümüzdeki senelerde yüzde 3’ün üzerine yükselebileceği endişesi doları yükseltecektir. Doların güçlenmesi kısa vadede gelişmekte olan varlıklarda satış baskısını artırabilir. Fakat küresel ölçekte büyümenin güçlendiği bir ortam, gelişmekte olan piyasaları olumlu etkilemeye devam edebilir.

Gelişmeler siyasi

Gelişmelere baktığımız zaman dolar/TL kurundaki negatif ayrışmanın son nedeni tamamen siyasi. Büyümede yakalanan ivme, 2018’in ilk yarısında enflasyonda beklenen gerileme finanse edilebilir bir cari açık, ve ‘carry trade’ imkânı sunan TL, yabancılar için cazip yatırım olanağı yaratmaya devam ediyor. Ancak ABD ile vize gerginliği, Almanya finans kurumlarının krediyi kısacağı iddiaları moralleri bozdu. (…)''