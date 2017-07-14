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Dolarda son durum

3,62 liraya kadar yükselen dolar, tekrar değer kaybederek 3,56 lira seviyelerine kadar inmişti. Peki dolar yeni günde ne kadar oldu?

14 Temmuz 2017 Cuma 09:19
Dolarda son durum

Dolar şu sıralar 3,57 TL iken Euro 4,0724 TL olarak seyir etmekte.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5700, avro 4,0750 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5680 liradan alınan dolar 3,5700 liradan satılıyor. 4,0730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0710 lira olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:19
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