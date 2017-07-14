Dolar'da düşüş devam ediyor

Dolar, serbest piyasalarda düşüşünü sürdürüyor. Güne 3,56 seviyelerinde başlayan Dolar/TL 15:45'de 3,53 seviyelerine kadar düştü. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan yıllık tüketici enflasyonu verisi öncesinde iki ayın ayın en uzun düşüş serisine hazırlanıyor.

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artarak 104.436,98 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 226,76 puan değer kazandı. Dün, 104.210,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 211,27 puan ve yüzde 0,20 artışla 104.421,49 puandan başladı. Endeks en düşük 104.306,73 puanı, en yüksek ise 104.822,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 219'u değer kazandı, 126'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Koza Anadolu Metal, Koza Altın ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.219,67 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,11, bileşik getirisi yüzde 11,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1415, sterlin/dolar paritesi 1,2964, dolar/yen paritesi 113,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5660 liradan, avro 4,0710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.219,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,69 dolardan işlem görüyor.