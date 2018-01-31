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Dolarda bir ilk! 1987'den beri...

Dolar endeksi yüzde 3 oranında düşerek 1987 yılından beri en kötü ocak ayını geçiriyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
Dolarda bir ilk! 1987'den beri...

Bloomberg'in haberine göre dolar endeksi son olarak 2014'e görülen 90 seviyesinin altında seyrediyor. Dolar endeksi 2017 yılında yüzde 11 oranında gerilemişti.

Fed bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz artış beklentisi düşük olsa dahi analistler bu sene mart ayında başlamak üzere en az 3 faiz artışı öngörüyor. Faiz artışlarının doları desteklemesi nedeniyle daha güçlü dolar görülebileceği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin geçen hafta zayıf dolardan endişeli olmadığını belirtmiş, ertesi gün ise güçlü doların ülkenin çıkarları için en iyisi olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise sonrasında yaptığı açıklamada güçlü dolardan yana olduğunu vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
  1. dolar
  2. 1987
  3. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin
  4. Dolar endeksi 2017
  • nn21 dk önce
    İYİ yabirtepme daha vurunyuvarlansın CEHENNEME DOĞRU
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