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Dolara vize darbesi! Çakıldı

ABD Büyükelçiliği'nin vize randevusu kısıtlamasını kaldırmasının ardından dolar 3,78 seviyesinin altına geriledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:06
Dolara vize darbesi! Çakıldı

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte Borsa İstanbul'da güçlenme yaşanırken dolarda düşüş gerçekleşti.

Dolar saat 16:50 itibariyle dolar 3.7770 lira seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL bugün en düşük 3,7764, en yüksek 3,8248 seviyesini gördü.

Euro 4.5468 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 157.9 lira seviyesinden alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:06
  1. dolar ne kadar
  2. dolar kaç para
  • ŞabanŞaban1 sa önce
    Tsunami yaklaşıyor demekki
  • SefikSefik1 sa önce
    Dolar düşüyor motorin niye düşmüyor...
  • SelimSelim1 sa önce
    Şu dolar denen tuvalet kağıdından kurutulmadan dünyada akan kan durmaz
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Döviz kovalayanlar mantığa bakın vize çözüldü dolar düştü mantıklı oluyor öylemi...Bak cambaza bak ...
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