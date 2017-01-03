Dolar yine uçtu! İşte son fiyatı

Dolar/TL enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra yükselişe geçerek 3.6001 ile rekor kırdı.

Dolar yine uçtu! İşte son fiyatı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:21
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Yılbaşı tatili nedeniyle süren düşük hacimli işlemlerin bugünden itibaren son bulması bekleniyor.

Dolar/TL enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra yükselişe geçti ve 3.6001'i görerek rekor kırdı.

Kur şu dakikalarda 3.59 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.74'ten işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5400 lira, euronun satış fiyatı ise 3.7060 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de ISM İmalat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 3.5250 seviyesinin destek, 3.5700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

 
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