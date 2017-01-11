Dolar ve Euro'nun yükselişi sürüyor!

Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi işe yaramadı. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aşarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

TL kayıp yaşıyor

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı. Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükselişin ardından saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL'de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Kurda 3.80’e yaklaşılması ile dün Merkez Bankası devreye girmeye başladı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi ve finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar Türk lirasına düşürüldü. Kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası reel faizlerin negatife dönmesi TL’deki negatif ayrışmayı kuvvetlendirmişti. Borç alma limitlerinin düşürülmesi kredi büyümesinin olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

Ekonomik aktivitenin zayıfladığı bu ortamda Merkez Bankası’nın işi oldukça zor göründüğünü belirten Nalbantlı, "TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor, faizi artırsa bu sefer ekonomide daha da yavaşlayacak. Merkez Bankası’nın faiz artışı için kurda 4.00 bölgesinin beklemesinin doğru olacağını düşünüyorum.FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Kurda kalıcı düşüşler için 3.70’in altında fiyatlamalar görmeliyiz. 3.82-3.85 seviyesinin üzerinde kalırsak 4 TL görülebilir" dedi.

JP Morgan'dan faiz değerlendirmesi

TCMB'nin piyasalarda istikrarı sağlamak için dün açıkladığı tedbirleri değerlendiren JP Morgan, bu terbirlerin hiç birinin anlamı bir piyasa etkisinin olmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.

TCMB'nin yapacağı 50 baz puan gibi küçük bir faiz artırımının kurda değer kaybı trendini durdurmak için çok küçük ve çok geç olacağını savunan JP Morgan, "Güven krizinin daha da arttığını değerlendirdiğimizde, kurda istikrarın sağlanması için 150-200 baz puan artırım gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlave adımlar atılabilir

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.