Dolar ve Euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı

Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle dolar/TL 3.72 seviyesini görerek tarihi zirvesini gördü. Kur saat 12.56 itibari ile bankalararası piyasada 3.72 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.92 seviyesini görerek rekor kırdı. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.
Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor.
Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.