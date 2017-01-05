Dolar rekor seviyeye yükseldi

Amerika Merkez Bankası FED’in toplantı tutanaklarının ardından dolar 3,64'e yükselerek TL karşısında tarihi rekor kırdı.

Dolar rekor seviyeye yükseldi
Eklenme: 05 Ocak 2017, 13:52
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Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının açıklanması sonrası düşüşe geçen kur, sabah saatlerinde 3.55'i görmesinin ardından tekrar yükselişe geçti.

Dolar/TL 3.6403'ü görerek rekorunu tazeledi. Kur şu dakikalarda 3.61 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.79'dan işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5840 lira, euronun satış fiyatı ise 3.7410 lira olmuştu.

Dün gece açıklanan Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı kaydedildi.

Analistler, Fed tutanaklarının ardından uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiğini ifade ederek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini kaydetti.

 
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