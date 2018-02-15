Dolar piyasaya nasıl başladı?

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Ocak ayında yüzde 0.3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0.5, yıllık bazda ise yüzde 1.9 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2.1 artış kaydetti.

Enflasyondaki artış, fiyat baskılarının bu yıl hızlanacağı ve Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini güçlendirirken; verinin ardından Wall Street'te satış baskısı arttı, gösterge ABD Hazine getirileri dört yılın en yüksek seviyesine geldi ve Dolar endeksi yükseldi.

Ancak daha sonra açıklanan ABD perakende satışlar verilerinin beklenmedik biçimde düşmesiyle Dolar endeksinde de düşüş başladı ve bu düşüş içeriye de yansıdı.

Haftanın en önemli ekonomik verisinin geride kalmasının ardından küresel gelişmelere göre yön bulacak olan piyasalarda siyasi tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugünkü Türkiye ziyareti izleniyor.

Dolar bu sabah düne göre düşük seyrediyor. Hafta başından bu yana 3.80 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yurtdışında doların düşüşünden destek alarak içeride 3.77 TL seviyelerine geriledi. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.7780, euro ise 4.7145 TL'den el değiştirdi.