Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar endeksinin artmasıyla birlikte içeride de TL değer kaybetti. Dolar kuru 3.80 TL'nin etrafında hareket ediyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:35
Dolar piyasaya nasıl başladı?

Bir süredir yurtdışında zayıf bir seyir izleyen dolarda yön yukarı döndü. Endeksin 90 puanın üzerini görmesi ile içeride de hareket başladı.

Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 3.80 TL'nin hemen üzerinden el değiştirirken, euro kuru 4.6620 TL oldu. Dolar saat 07.45 itibariyle ise 3.7990 TL'den el değiştirdi. 

Dolar/TL dün kapanışta da 3.80 TL seviyelerindeydi.

Yurt içi piyasada bugün sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek, dışarı da ise BOE faiz kararı gelecek.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:35
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu
    1. 7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon'..
    2. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    3. Altının gramı güne nasıl başladı?
    4. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    5. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    6. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    7. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    8. Terim'den oyuncularına uyarı
    9. Altay Tankı için tarihi gün
    10. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    11. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    12. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    13. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    14. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    15. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    16. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    17. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    18. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    19. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    20. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar