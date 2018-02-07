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Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar, pay piyasalarındaki oynaklığa karşın dün yataya yakın bir seyir izledi. Kur yeni piyasaya yatay hareketle 3.77'den başladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:47
Dolar piyasaya nasıl başladı?

Küresel pay piyasalarında aşırı oynaklık yaşanırken, dolar kuru sakin kaldı.

Dün güne yükselişle başlayan dolar/TL'de yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Gün içinde 3.7960'ı test eden kur öğleden sonra 3.78 civarında sakin bir seyir izledi ve piyasaların kapanmasından sonra 3.77'nin altına geriledi. Dolar endeksi de 89,85'lerin üzerini test etti ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Dolar/TL saat 07:35'te 3.7750 seviyesinde yer aldı. Dolar endeksi ise 89,45 civarında.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir görünüm çizdiğini belirten uzmanlar, dolar endeksinde 90 direncinin yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Uzmanlar ayrıca, sakin veri gündeminin dolar/TL'de yatay hareketleri desteklediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:47
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