Dolar piyasaya nasıl başladı?

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bu yana 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar/TL haftaya 3.77'nin hemen üzerinde başlamıştı. TL dün rand ile birlikte dolar karşısında değer kazanan iki gelişmekte olan ülke para biriminden biri oldu.

Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Ocak'ta gıda fiyatlarında artışın beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle aylık bazda yüzde 1.02 ile beklentilerin altında artış gösterirken, yıllık TÜFE ise 2017 sonundaki yüzde 11.92'den yüzde 10.35'e gerileyerek çift hanede kalmaya devam etti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ocak ayında medyan bazında yüzde 1.28 artış bekleniyordu.

Dolar ve ABD faizlerine paralel bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne saat 0844'te 3.7715/3.7727 seviyesinde başladıktan sonra akşam sularında 3.76 civarına inse de yeniden değer kazanarak günü 3.79 ile kapamıştı.

Dolar, 6 Şubat salı gününe ise yatay başladı ve sabah 09:30 itibarıyla 3.7830 TL'den işlem görüyor.