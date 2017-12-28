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Dolar ne kadar?

Dolarda sakin seyir devam ediyor. Dolar kuru sabah ilk işlemlerin ardından 3.81-3.82 TL aralığına oturdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:47
Dolar ne kadar?

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken, dolar/TL hafta başından beri işlem gördüğü 3.80 civarından sınırlı bir yükselişle 3.82'li seviyelere çıkmıştı.

Bu sabah ise hafif bir gerileme görülüyor. Dolar kuru sabah ilk işlemleri 3.8130 TL'den, euro ise 4.5450 TL'den geçti.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor. Bunun yanında gelişmekte olan ülke para birimlerindeki hareketler de TL'ye yön veriyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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