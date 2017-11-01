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Dolar milyarderleri servetlerine servet katmış

Dünyada savaşlar ve ekonomik krizler almış başını giderken dolar milyarderleri milyarlarına milyar katmaya devam ediyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:41
Dolar milyarderleri servetlerine servet katmış

 

 

 

 

 

 

 

 

İsviçre bankası UBS ile Price Waterhouse Coopers (PwC) isimli danışmanlık kuruluşu tarafından bir rapor hazırlandı. Rapora göre birçok önemli gelişmeye sahne olan 2016 yılında dolar milyarderleri servetlerini arttırdı.

DOLAR MİLYARDERLERİ SERVETLERİNİ KATLADI

Raporda sunulan verilerde, dünya ekonomisinin yüzde 3,5 civarında büyüme kaydettiği 2016 yılında dolar milyarderlerinin toplam serveti yüzde 17 artarak 5,1 trilyon dolardan 6 trilyon dolara çıktı. Aynı raporda 2016’da dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısının yüzde 10 artış göstererek 1542 kişiye çıktığı da aktarıldı.

Raporda dolar milyarderlerinin kıtalara ve ülkelere göre dağılımının bilgisi de verildi.

Buna göre; Asyalı dolar milyarderlerinin sayısı ilk kez Amerikalı milyarderlerin sayısını geçerek 2016 yılında yüzde 23 artış kaydederek 637’ye çıktı. Asyalı milyarderlerin toplam serveti yüzde 31 artış göstererek 1 trilyon 965 milyar dolar oldu.

ABD’li dolar milyarderlerinin sayısı ise yüzde 5 artarak 563’e yükseldi. ABD’li milyarderlerin serveti ise yüzde 15 artarak 2 trilyon 753 milyar dolar oldu.

Avrupalı milyarderlerin sayısı 342, Çinli milyarderlerin sayısı 318 olarak belirtiliyor raporda. Avrupalı milyarderlerin toplam serveti ise yüzde 5’lik bir artışla 1 trilyon 319 milyar dolara erişti. Raporda Hindistanlı milyarderlerin sayısı ise 100 olarak belirtildi.

ASYA’DA ASLAN PAYI ÇİNLİ MİLYARDERLERDE

Rapora göre Asya’daki milyarderler içinde aslan payı Çinli milyarderlerde. Bunda altyapı yatırımlarının ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu düşünülüyor.

ABD’deki dolar milyarderlerinin ise teknolojideki gelişmelerden ve özellikle dijital devrimden yararlanarak servetlerini artırdığı düşülüyor.

Avrupalı milyarderler ise servetlerini korumaya çalışmakta. Rapora göre Avrupa’da en yüksek kazanç artışını yüzde 15 zenginleşen Fransız milyarderler sağlamış.

DOLAR MİLYARDERLERİ AYNI ZAMANDA SPOR KULÜPLERİNİN DE SAHİBİ

Aynı zamanda 2016 yılında dolar milyarderlerinin sahibi olduğu kuruluşların yaklaşık 27 milyon kişiyi istihdam ettiği ve hayır kurumlarına bağışlarda bulunduğu bilgisi de veriliyor.

UBS-PwC tarafından hazırlanan rapora göre dünyanın önde gelen 140 spor kulübünden 109’unun sahibi dolar milyarderleri.

Bu spor kulüplerinin 60’ının sahibi Amerikalıyken 20’sinin sahibi ise Avrupalı milyarderler. Asyalı milyarderleri ise 29 spor kulübünün sahibi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:41
  1. Price Waterhouse Coopers
  2. Dolar
  3. dolar milyarderleri
  4. UBS
  5. rapor
  • erdemerdem1 sa önce
    dünyayı böyle soyuyorlar biz de dahil çoğu ülke aptal gibi bağımsız merkez bankasın da paramızı dolarla basıyoruz.eğer paramızı devletin altın rezervi ile hatta halkı bu işe katıp bir nevi hisse senedi ile para bassa idik hiç bie zaman doların artmasından etkilenmeyecektik.yani soyulmayacaktık yani kapitalizme köle olmayacaktık çok aşağılayıcı konuştum ama gerçek bu..bari ne olduğumuzu bilelim buda bir erdem
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