Dolar kurundaki agresif yükselişin nedeni ne?

Euro/dolar daki dususten dolayi ise neden euro da cikiyor? Memlekette herkes uzman zaten...
Tolga5 sa önce
Hic kimse kusura bakmasin. Dolar 3.40'in altina inmisken dolara merkez mudahele etmelidir diyen bir cumhurbaskani basdanismani Bulent Gedikli varken ekonomiden hic umudum kalmadi. Halen aklim almiyor nasil yapar boyle aciklama. Neymis ihracat icin iyi degilmis guclu TL!! ABD veya AB ulkeleri para birimleri zayif oldugu icinmi cok ihracat yapiyor?? Malinin kalitesine guveniyor, markasina guveniyor. Bizde kurumuzu dusuk tutalim yoksa malimizi satamayiz diyen basdanismanlar tarafindan yonetiliyoruz. Ve sonuc yine firlayan dolar ve euro. Yakinda yine bizden dolar satmamizi ister cumhurbaskani...
hasan5 sa önce
ee sevinelim yani reyizin suçu yokmuş
ihsan6 sa önce
hiçter öyle değil alman finans kuruluşlarının oyunu var
pirana616 sa önce
vah vah milletin bozdurduğu üç kuruş dolarda yalan oldu gitti birileri zengin oldu millet dahada fakir oldu gerçek buuu ülkemde dolar yuro 10 tl olsun umrumda bile değil bana dokunan bu ülkede ilaç yuroya bağlanmı akaryakıt dolara bağlanmı durmda zoruma giden sinirlendiğim nokta bu döviz fiyatları artınca ülkemde her şeye tepeden tırnağa zam yapılıyor benim sinirlendiğim nokta yazıklar olsunyazıklar olsun tekstilcinin ekonomisine göre zenginin ekonomisine göre hareket edenlere