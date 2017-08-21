Dolar kritik seviyenin altına düştü!

Güne 3.51 seviyesinden başlayan dolar fiyatları ilerleyen saatlerde de düşünü sürdürerek 29 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.50'nin altında işlem görüyor.

DOLAR 3.51 SEVİYESİNDE GÜNE BAŞLAMIŞTI

Piyasalar bu haftaki Jackson Hole toplantısında odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ajandasını uygulayıp uygulayamayacağına dair endişeler piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ederken, piyasalar bu hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantılarına odaklandı.

Geçen hafta boyunca 3.50-3.55 bandındaki hareketini sürdüren ve cuma günü saat 17.23'te 3.5213/3.5223 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.51 seviyesinden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde 3.5019 seviyesine kadar gerileyerek 29 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 13.30 itibarıyla 3.5060 seviyesini görürken, Euro/TL ise 4.1182 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1748 seviyesindeydi.