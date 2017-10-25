Dolar iki haftanın zirvesinde

Dolar fiyatları sonrasında hafif gerileyerek yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerTürk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor. Dolar/TL dün uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.7591 seviyesini gördükten sonra, yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru saat 8.40 itibarıyla 3.7345 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise gün içinde en yüksek 3.4065 seviyesini görürken şu dakikalarda 4.3932 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar da aynı dakikalarda 1.1761 seviyesindeydi.