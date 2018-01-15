Dolar haftaya yükselişle başladı

Son dönemde gelişen piyasa para birimlerindeki olumlu havayla geçen hafta 3.73'lere kadar gerileyen Dolar/TL kritik haftaya yükselişle başladı.

Hafta boyunca ABD'de 4. çeyrek şirket bilançoları izlenecek. Perşembe ve Cuma günleri ise Türkiye piyasaları açısından kritik günler. Perşembe günü TCMB faiz kararını, Cuma günü Fitch Türkiye'nin kredi notu görünüme ilişkin değerlendirmesini açıklayacak.

Ak Yatırım yolladığı notta her 2 gelişmeye dair "TCMB’nin geç likidite penceresi oranı (%12,75) ve gecelik borç verme oranında (%7,25) bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Fitch'in kredi notunda da bir değişim beklemiyoruz. (Fitch) Raporun piyasa etkisinin sınırlı olabileceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti.