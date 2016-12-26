Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde sakin seyrini sürdürüyor.
Kur şu dakikalarda 3.51 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.67'den işlemde.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5130 lira, avronun satış fiyatı ise 3.6650 lira olmuştu.
Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde sakin seyrini sürdürüyor.
Kur şu dakikalarda 3.51 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.67'den işlemde.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5130 lira, avronun satış fiyatı ise 3.6650 lira olmuştu.
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