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Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 3.51 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar haftaya nasıl başladı?
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:27
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Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde sakin seyrini sürdürüyor.

Kur şu dakikalarda 3.51 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.67'den işlemde.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5130 lira, avronun satış  fiyatı ise 3.6650 lira olmuştu.

 
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