Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8170 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 3,7611-3,8167 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3,8095'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3,8170 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,6675, sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,2930'dan işlem görüyor.

ABD'de bütçe krizi nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen kapanan federal hükümet, yeni haftaya da hayati hizmetler dışında kalan faaliyetleri gerçekleştiremeden girerken, dolar endeksi de yatay bir seyirle 90,6 seviyesinde bulunuyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) delegeleri, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon görüşmelerine geçilmesine yeşil ışık yakarken, avro/dolar paritesi 1,23'ü test etmesine karşın 1,2200-1,2250 bandında dengelendi.

Analistler, ABD'de "hükümetin kapanması", Almanya’da koalisyon görüşmeleri ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin haber ve gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olacağını belirtti.

Dolar/TL'nin 3,85 direncinin altında kaldığı sürece yükseliş isteğinin sınırlı kalacağını ifade eden analistler, 3,8000 ve 3,7850 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.