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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru güne sakin bir başlangıç yaparak 3.77 TL seviyelerinden başladı. Dün enflasyon raporunu izleyen piyasalar bugün ise akşam açıklanacak Fed kararını takip edecek.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
Dolar güne nasıl başladı?

Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3.80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3.78'in hemen altında kapattı.

Dolar kuru saat 07:45'te 3.7730 TL'den el değiştirdi. Aynı saatlerde euro ise 4.6890 TL oldu.

Piyasalarda yurtiçinde önemli bir ekonomik gündemn maddesi bulunmazken, yurtdışında Fed'in açıklayacağı faiz kararı takip edilecek. Faizlerde değişiklik beklenmezken, sonrasında yapılacak açıklamalarda önümüzdeki dönemin ipuçları aranacak.

Fed'in yıl içinde 3 kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
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