Dolar güne nasıl başladı?

Doların küresel değer kaybı trendinin yavaşlaması ve ABD faizlerindeki yükselişle Türk Lirası dün benzer para birimleri genelindeki harekete paralel dolar karşısında değer kaybetti.

Güne 3.75 civarında başlayan dolar kuru gün sonunda ise 3.80 TL sınırına kadar yükseldi.

Bugüne bakıldığında ise sakin bir başlangıç izleniyor. Sabah ilk işlemlerin ardından dolar kuru 3.79 TL seviyesinde bulunurken, euro ise 4.6940 TL'de.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklıyor. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30’da enflasyon raporunun detaylarını yapacağı sunumla paylaşacak.

Enflasyon raporu kadar, Başkan Çetinkaya’nın ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularına vereceği yanıtlar ve para politikasına ilişkin piyasaya vereceği mesajlar da önemli olacak.