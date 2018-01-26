Dolar güne nasıl başladı?

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarının ve verilen mesajların etkisi ile 3 günde 3 rekor birden kıran borsanın ardından dolarda da dün büyük düşüş görüldü. Dün 3.77 seviyelerinden 3.74'e kadar gerileyen dolar akşam saatlerine doğru 3,71'e kadar düştü.

Dün 3,77 seviyelerinden 3,74 seviyelerine kadar gerileyen dolar günü sakin bir seyirle sürdürürken akşam saatlerine doğru sırasıyla önce 3,73 ardından ise 3,71 seviyelerine kadar hızla geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, doların güçlenmeyi sürdüreceğini ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in zayıf doları destekleyici sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

Davos'ta konuşan Trump, “Dolar daha da güçlenecek ve eninde sonunda güçlü bir dolar görmek istiyorum.” dedi.

DOLAR KAÇ LİRA?

ABD Başkanı Perşembe günkü konuşmasında ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesiyle birlikte doların güç kazanacağını ifade etti.

Trump'ın konuşmasından sonra dolar bugüne 3.76 seviyesinden başladı.