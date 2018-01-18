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Dolar güne nasıl başladı?

Son günlerde özellikle Suriye konusunda yükselen tansiyonla 3.80 TL'nin üzerine çıkan dolar kuru bugüne sakin bir şekilde başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3.80 TL seviyelerinde dengelendi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:20
Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda yurtdışındaki gelişmeler takip edilirken içerideki en önemli gündem maddelerinden birisi de Merkez Bankası'nın bugün yapacağı faiz toplantısı. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından faizlerde bir değişiklik kararı beklenmiyor.

TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Haftaya 3.75 civarında başlayan kur, Afrin'e operasyon ihtimaliyle Salı günü 3.8340'a kadar çıkmıştı. Doalr daha sonra ABD'den ılımlı açıklamalarla bir miktar gevşedi.

Dolar/TL saat 08:30 itibariyle 3.8060 TL'den işlem gördü.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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