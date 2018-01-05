Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda yıl başından bu yana yaşanan olumlu seyir kurları 3.75 TL sınırına kadar çekti. Dolar son 10 haftanın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, saat 07.30 itibariyle 3.75 TL'den el değiştirdi.

Euro ise 4.5280 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE REKOR VAR

New York borsasında endeksler, son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydeden özel sektör istihdamıyla rekor kırdı. Dow Jones Sanayi Endeksi tarihte ilk defa günü 25 bin puanın üzerinde tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,61 artışla 25 bin 75 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 10,93 puan (yüzde 0,40) kazançla 2.723,99 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 12,38 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 7.077,91 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden kapattı.