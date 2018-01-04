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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları küresel bazda ABD para biriminin değer kazanmasının ardından TL karşısında da yönünü hafif yukarı çevirdi. Dolar, sabah 7:30 itibarıyla açılışı 3.7832 liradan yaptı

04 Ocak 2018 Perşembe 09:24
Dolar güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları geçtiğimiz haftaki 3.85 seviyesinden yeni yıla 3.76 TL düzeyine kadar inerek başlamıştı.

Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanan enflasyon verilerinin aylık beklentinin üzerinde çıkmasıyla 10:03'te 3.78 liranın üzerine çıkan dolar öğlen saatlerinde yeniden 3.77 TL'nin altına inmişti. Akşam saatlerinde dolarda ciddi bir hareket olmadı.

Öte yandan, Avrupa hisse senetleri, yeni yatırım regülasyonu MiFID 2'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Asya'daki pozitif seansın ardından olumlu hareket etti. ABD'de piyasaların rekorla açılmasıyla dolar, beş günlük kayıp sonrası global olarak yükseldi ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.

4 Ocak 2018 sabah 07:30'da dolar, önceki kapanışı olan fiyatları yüzde 0.04 artarak 3.7832 TL'den işlem görüyor.

Piyasalarda ilerleyen günlerde takip edilecek veriler arasında ABD'de inşaat harcamaları ve ISM imalat sekltörü verileri ve Fed'in Aralık toplantısının tutanaklarının yanı sıra iç ve dış jeopolitik riskler bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:24
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