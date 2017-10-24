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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7110 seviyesinde dengelendi

24 Ekim 2017 Salı 09:49
Dolar güne nasıl başladı?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 3,7160 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 3,7110 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kaybederek 4,3650'den, sterlin/TL de yatay seyirle 4,9050'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

İspanya'daki Katalonya krizi ile ilgili gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen kişilerle ilgili açıklamalarının kurların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7350 seviyesinin direnç, 3,6600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Trump’ın, FED Başkanı adayını, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklaması bekleniyor. Fed Guvernörü Jerome Powell'ın başkanlığa en yakın isim olduğu konuşulurken, Fed Başkanı Janet Yellen ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'un da şansı olan diğer isimler olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 09:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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