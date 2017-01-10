Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL yeni günde 3.72 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar güne nasıl başladı?
Eklenme: 10 Ocak 2017, 09:20
Bu haber 669 kez okundu

Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.7388 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi.

Kur yeni günde 3.72 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.94'ten işlemde.

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.