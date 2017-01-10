Dolar güne nasıl başladı?

Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.7388 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi.
Kur yeni günde 3.72 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.94'ten işlemde.
Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.7388 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi.
Kur yeni günde 3.72 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.94'ten işlemde.
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